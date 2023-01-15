Эбба Андерссон выиграла две дистанционные гонки на Кубке Скандинавии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон одержала победу в двух дистанционных гонках на Кубке Скандинавии.

13 января шведка выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на 10 км. 15 января Андерссон праздновала победу в 30-километровом классическом масс-старте.

Напомним, в середине декабря у Эббы Андерссон был диагностирован COVID-19, из-за чего она не смогла принять участия в последних этапах Кубка мира.

Кубок Скандинавии — серия соревнований по лыжным гонкам, организуемых Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Кубок является одним из девяти континентальных кубков FIS по лыжным гонкам. Турнир открыт для участников из всех стран, но основными странами являются Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва и Эстония. Кубок Скандинавии проводится ежегодно с сезона-2004/2005.