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ФЛГР и СБР думают о создании совместного телевизионного шоу при поддержке Первого канала

ФЛГР и СБР думают о создании совместного телевизионного шоу при поддержке Первого канала
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Союз биатлонистов России (СБР) заинтересованы в создании совместного телевизионного шоу при поддержке Первого канала.

«Речь идёт о телевизионном шоу, но его формата ещё нет, всё находится в стадии обсуждения. Мы пока не можем определиться с датами, найти подходящее время – самое сложное.

Надо конкретно все детали обсудить с биатлонистами, потому что нужны сроки, которые были бы удобны всем», — сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе в интервью ТАСС.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и биатлонисты отстранены от международных соревнований. Спортсмены принимают участие исключительно во внутрироссийских стартах. Отстранение распространяется на весь сезон-2022/2023 как в лыжных гонках, так и в биатлоне.

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