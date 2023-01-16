На КМ по прыжкам с трамплина комментатор некорректно высказался о турецком спортсмене

На завершившихся вчера, 15 января, соревнованиях Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане (Польша) произошёл расистский скандал. Во время репортажа с места событий один из комментаторов высказался о цвете кожи турецкого прыгуна Фатиха Арда Ипчоглу, сообщает Sport.pl.

«Следует признать, что спортсмен из Турции — самый загорелый прыгун в мире», — заявил комментатор.

Как выяснилось впоследствии, поклонники и сам спортсмен не поняли эту своеобразную шутку. Комментарий также вызвал многичсленную волну споров в сети.

«Какой позор», — написал процитировавший комментатора журналист TVN Дамиан Михаловски в «Твиттере».

Воскресные соревнования в Закопане завершились победой Хальвора Эгнера Гранеруда, который немного опередил Давида Кубацки. Фатих Арда Ипчоглу совершил один из лучших прыжков в первой серии, приземлившись на 130 м, однако испортил вторую попытку и в итоге финишировал 25-м.