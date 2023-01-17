FIS не стала переносить этап Кубка мира из Ле Руса

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) сообщила, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе (Франция) состоится в запланированные изначально сроки.

Соревнования пройдут с 27 по 29 января.

Сообщается, что, согласно прогнозу погоды, в это время должны быть снегопады и холодная температура, что позволит организаторам подготовить трассу за оставшиеся почти две недели.

Ранее сообщалось, что FIS рассматривал вариант с переносом этапа в другое место из-за возможной критической ситуации со снегом. Назывались даже альтернативные варианты — итальянский Тоблах и швейцарская долина Энгадин.

Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является норвежец Йоханнес Клебо. У женщин лидирует также представляющая Норвегию Тириль Уднес Венг.