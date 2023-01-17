FIS не стала переносить этап Кубка мира из Ле Руса
Поделиться
Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) сообщила, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Русе (Франция) состоится в запланированные изначально сроки.
Соревнования пройдут с 27 по 29 января.
Сообщается, что, согласно прогнозу погоды, в это время должны быть снегопады и холодная температура, что позволит организаторам подготовить трассу за оставшиеся почти две недели.
Ранее сообщалось, что FIS рассматривал вариант с переносом этапа в другое место из-за возможной критической ситуации со снегом. Назывались даже альтернативные варианты — итальянский Тоблах и швейцарская долина Энгадин.
Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является норвежец Йоханнес Клебо. У женщин лидирует также представляющая Норвегию Тириль Уднес Венг.
Комментарии
- 17 января 2023
-
12:00
- 16 января 2023
-
23:21
-
20:47
-
14:27
-
10:00
- 15 января 2023
-
23:34
-
21:15
-
19:58
-
18:26
-
18:03
-
16:14
-
16:04
-
16:04
-
15:11
-
13:44
-
11:43
-
00:14
- 14 января 2023
-
23:57
-
23:16
-
20:55
-
18:38
-
16:42
- 13 января 2023
-
23:47
-
17:41
-
17:32
-
16:55
-
16:32
-
15:28
-
14:50
-
14:30
-
14:24
-
14:10
-
14:09
-
13:45
-
13:43
Партнерский контент