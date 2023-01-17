Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо пропустит восьмой этап Кубка мира и чемпионат Норвегии

Йоханнес Клебо пропустит восьмой этап Кубка мира и чемпионат Норвегии
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит восьмой этап Кубка мира в Ливиньо (Италия) и чемпионат Норвегии. Восьмой этап Кубка мира пройдёт с 21 по 22 января.

«Моё тело нуждается в отдыхе. Я должен чётко расставлять приоритеты, а это значит, что я не буду участвовать в спринте в Йовике на следующей неделе. Мне приходится делать трудный выбор», — приводит слова Клебо NRK.

26-летний Йоханнес Клебо в начале года завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Ранее лучшими по данному показателю были россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов (по пять побед подряд).

«Норвежцев слишком много». Соперники предлагают урезать состав сильнейшей лыжной сборной «Норвежцев слишком много». Соперники предлагают урезать состав сильнейшей лыжной сборной
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023