Йоханнес Клебо пропустит восьмой этап Кубка мира и чемпионат Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит восьмой этап Кубка мира в Ливиньо (Италия) и чемпионат Норвегии. Восьмой этап Кубка мира пройдёт с 21 по 22 января.
«Моё тело нуждается в отдыхе. Я должен чётко расставлять приоритеты, а это значит, что я не буду участвовать в спринте в Йовике на следующей неделе. Мне приходится делать трудный выбор», — приводит слова Клебо NRK.
26-летний Йоханнес Клебо в начале года завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Ранее лучшими по данному показателю были россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов (по пять побед подряд).
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