ФЛГР ошибочно вела подсчёт очков на КР. После пересчёта Большунов возглавил зачёт спринтов
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вплоть до пятого этапа вела ошибочный подсчёт очков на Кубке России – 2022/2023.
Напомним, 29 июля на президиуме ФЛГР была изменена система начисления очков за гонки в топ-14 (50, 47, 44, 41, 38, 35...). Однако по непонятным причинам до этапа в Сыктывкаре подсчёт вёлся в прежнем формате (50, 45, 40, 37, 34, 31...).
Вчера, 16 января, в ФЛГР поступило сообщение об ошибке и она была исправлена.
После пересчёта очков в зачётах соревнований произошло два важных изменения: трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов возглавил спринтерский зачёт, а в общем зачёте у женщин Екатерина Смирнова стала делить третью строчку с Марией Истоминой. Других значительных изменений не произошло.
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