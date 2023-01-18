Анна Королёва ответила на вопрос, почему она не числится в финишных протоколах

Белорусская лыжница Анна Королёва ответила на вопрос, почему она не значится в официальных финишных протоколах, несмотря на наличие рус-кода.

«Если честно, я сама не понимаю, почему так происходит. Нам говорили, что с января у нас будут активные рус-коды и мы будем в официальных протоколах, но нас там всё равно нет. Хорошо хотя бы, что нас допускают к стартам и есть возможность соревноваться с российскими спортсменами, остальное не так важно», — приводит слова Королёвой «Радио Лыжи».

Белорусские лыжники имеют право принимать участие в Кубке России по лыжным гонкам — 2022/2023. Российские и белорусские спортсмены пропускают международные старты по решению FIS. Седьмой этап Кубка России пройдёт в Красногорске 3-5 февраля.