Анна Королёва ответила на вопрос, почему она не числится в финишных протоколах
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Белорусская лыжница Анна Королёва ответила на вопрос, почему она не значится в официальных финишных протоколах, несмотря на наличие рус-кода.
«Если честно, я сама не понимаю, почему так происходит. Нам говорили, что с января у нас будут активные рус-коды и мы будем в официальных протоколах, но нас там всё равно нет. Хорошо хотя бы, что нас допускают к стартам и есть возможность соревноваться с российскими спортсменами, остальное не так важно», — приводит слова Королёвой «Радио Лыжи».
Белорусские лыжники имеют право принимать участие в Кубке России по лыжным гонкам — 2022/2023. Российские и белорусские спортсмены пропускают международные старты по решению FIS. Седьмой этап Кубка России пройдёт в Красногорске 3-5 февраля.
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