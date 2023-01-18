Порошкин выиграл классический масс-старт на чемпионате нацгвардии РФ. Устюгов — 12-й

Победитель этапа Кубка мира, российский лыжник Илья Порошкин стал победителем в классическом масс-старте на 15 км в рамках чемпионата национальной гвардии РФ, который проходит в Сыктывкаре.

Вторым финишировал Иван Горбунов. Бронза досталась олимпийскому чемпиону 2022 года в эстафете Денису Спицову.

Отметим, что ещё один олимпийский чемпион Сергей Устюгов показал 12-й результат.

Напомним, в феврале прошлого года глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил ряду российских лыжников воинские звания после завоёванных медалей на Олимпийских играх в Пекине. Александру Большунову, Денису Спицову и Татьяне Сориной было присвоено звание «капитан», Сергею Устюгову — «майор».

Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова проходят с 17 по 21 января.