Степанова одержала победу в масс-старте на чемпионате национальной гвардии РФ в Сыктывкаре

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей соревнований в женском масс-старте на 10 км в рамках чемпионата национальной гвардии РФ, который проходит в эти дни в Сыктывкаре.

Второе место заняла Анастасия Фалеева. Бронзу завоевала Алёна Баранова.

Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова проходят с 17 по 21 января. В чемпионатах примут участие более 80 спортсменов, представляющие Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.