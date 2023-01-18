Резцова: в России биатлон и лыжные гонки любят больше, чем футбол

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о популярности футбола в России, заявив, что футболисты незаслуженно много зарабатывают.
«В России биатлон и лыжные гонки любят больше, чем футбол. Уверена, что среди россиян эти дисциплины популярнее и любимее футбола, это народные виды спорта. Безусловно, у зрителей и болельщиков возникает недопонимание — почему футболисты зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», — сказала Резцова РБ «Спорт».
16 сентября конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. УЕФА и ФИФА также отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
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