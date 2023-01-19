Тренер Фриды Карлссон сообщил, что спортсменка вернулась к тренировкам после простуды
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Тренер шведской лыжницы Фриды Карлссон Пер Нильссон сообщил, что спортсменка приступила к легким тренировкам после выздоровления от простуды. Он заверил, что это был не ковид — Фрида делала тесты каждый день. Пока что лыжница начала с легких силовых тренировок и бега.
«Нет, нет, нет, Фрида проходит covid-тест каждый день, дело не в этом. Это обычная простуда, от которой многие лыжники так же страдали во время Тура», — приводит слова Нильссона SVT Sport.
Ранее стало известно, что вице-лидер Кубка мира, чемпионка прошедшей многодневки «Тур де Ски» Фрида Карлссон пропустит грядущие соревнования восьмого, спринтерского этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам, который пройдёт с 21 по 22 января в Ливиньо (Италия).
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