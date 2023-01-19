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Норвежскую горнолыжницу эвакуировали с трассы чемпионата мира на вертолёте

Норвежскую горнолыжницу эвакуировали с трассы чемпионата мира на вертолёте
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Норвежская горнолыжница Ине Хаугланд неудачно стартовала на чемпионате мира среди юниоров в Санкт-Антоне (Австрия). Хаугланд упала на дистанции скоростного спуска, и её пришлось эвакуировать с трассы на вертолёте, сообщает ABC Nyheter.

Хаугланд стартовала под первым номером и прошла большую часть трассы, прежде чем столкнулась с проблемами. Она зацепилась задним концом лыжи за бугор, перевернулась и съехала по льду, врезавшись в страховочную сетку. Спортсменка оставалась там более 15 минут, прежде чем её подобрал вертолёт. Сознания горнолыжница не теряла.

Хаугланд не получила серьёзных травм, и после медосмотра её даже отправили ночевать в отель, где за её состоянием будут следить представители команды.

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