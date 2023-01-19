Лыжник сборной России рассказал, что немецкая фирма отказалась продать ему палки

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал о проблемах с инвентарём.
«Проблем нет, все видят, на чём мы бегаем. Других подробностей не будет. Я лучше скажу, с чем приходится сталкиваться. Например, я хотел бегать на палках немецкой фирмы Leki. Готов был купить их за свои деньги. Обратился за помощью к Маркусу Крамеру. Он подходил к производителям, объяснил, что готов приобрести шесть пар для лыжника сборной России… и получил отказ. А приобрести такие палки моей ростовки можно только у производителей. Мне ведь нужно минимум шесть пар. В России палки Leki ещё есть, но их недостаточно, да и ростовка не та. Да и стоимость 37 тысяч рублей за пару – это много», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Александром Терентьевым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 20 января, в 8:00 мск.
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