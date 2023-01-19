«Клебо — молодец!» Российский лыжник оценил выступление норвежца на «Тур де Ски»

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев высказался о победе норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски» — 2023.
Традиционная лыжная многодневка в этом году проходила без участия россиян, которые пропускают сезон, так как отстранены от участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.
«Дистанционные гонки на «Тур де Ски» я не смотрел, только финалы спринтов. Но «Тур» был таким, что спринтеры заезжали в топ-3 на 20-километровой гонке. Так что неудивительно, что Йоханнес столько гонок выиграл. Он как раз делал всё, что от него требуется – молодец!» — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Александром Терентьевым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 20 января, в 8:00 мск.
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