«Было ясно: раз норвежцы резко против, нас не пустят». Терентьев – об отстранении России

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев высказался об отстранении России от международных соревнований.



«Никто не может предположить сейчас, надолго ли нас отстранили. Я ведь до последнего надеялся, что нас в Руку на первый этап Кубка мира пустят. Но в конце августа, кажется, или в сентябре – точно не помню уже, стало ясно, что мы будем бегать только в России. Наверное, это было, когда последовала серия заявлений норвежцев на политические темы. Я на слова внимания не обращал, но было понятно, что раз норвежцы так резко против, то нас не пустят. Они многое решают в лыжном мире.



Я сейчас не задумываюсь об этом, не вижу в этом смысла. Когда Елена Валерьевна скажет команде, что, мол, ребята, билеты заказаны, фура поехала, а вы бежите на Кубке мира, тогда мы поверим, что вернулись» — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.