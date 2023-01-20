«В Норвегии ситуация иная». Терентьев — об отсутствии телетрансляций лыжных гонок в России
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев поделился мнением о том, что с российские лыжные старты не транслируются.
«Конечно, то, что не показывают лыжи на ТВ – плохо. Мне не обидно, что нас не показывают. Это просто говорит о том, что телевидение не считает лыжные гонки популярным видом спорта. И вот за это уже обидно. В той же Норвегии и Швеции ситуация иная. А у нас гораздо более популярны футбол или хоккей. Ну а какие претензии к ним могут быть? Эти виды спорта более зрелищны для болельщиков, наверное», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте эксклюзивное интервью с Александром Терентьевым на «Чемпионате»:
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