«В Норвегии ситуация иная». Терентьев — об отсутствии телетрансляций лыжных гонок в России

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев поделился мнением о том, что с российские лыжные старты не транслируются.

«Конечно, то, что не показывают лыжи на ТВ – плохо. Мне не обидно, что нас не показывают. Это просто говорит о том, что телевидение не считает лыжные гонки популярным видом спорта. И вот за это уже обидно. В той же Норвегии и Швеции ситуация иная. А у нас гораздо более популярны футбол или хоккей. Ну а какие претензии к ним могут быть? Эти виды спорта более зрелищны для болельщиков, наверное», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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