Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«В Норвегии ситуация иная». Терентьев — об отсутствии телетрансляций лыжных гонок в России

«В Норвегии ситуация иная». Терентьев — об отсутствии телетрансляций лыжных гонок в России
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев поделился мнением о том, что с российские лыжные старты не транслируются.

«Конечно, то, что не показывают лыжи на ТВ – плохо. Мне не обидно, что нас не показывают. Это просто говорит о том, что телевидение не считает лыжные гонки популярным видом спорта. И вот за это уже обидно. В той же Норвегии и Швеции ситуация иная. А у нас гораздо более популярны футбол или хоккей. Ну а какие претензии к ним могут быть? Эти виды спорта более зрелищны для болельщиков, наверное», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте эксклюзивное интервью с Александром Терентьевым на «Чемпионате»:

«Люди говорили, что Большунов зазнался, что у нас конфликт». Откровения лыжника Терентьева «Люди говорили, что Большунов зазнался, что у нас конфликт». Откровения лыжника Терентьева
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023