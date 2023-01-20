Шистад выиграла женский спринт на чемпионате Норвегии. Лотта Уднес Венг — вторая

Лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей соревнований в женском спринте свободным стилем на проходящем в эти дни чемпионате Норвегии в Йовике.

Второе место заняла Лотта Уднес Венг. Бронза досталась Матильде Мирвольд.

Напомним, 14 января Шистад была лишена победы в спринте на Кубке Скандинавии из-за нарушений правил движения по трассе.

Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам проходит с 19 по 22 января.



Лидером общего зачёта Кубка мира у женщин является норвежка Тириль Уднес Венг. У мужчин лидирует пятикратный олимпийский чемпион, так же норвежец Йоханнес Клебо.

Ближайший, восьмой этап Кубка мира пройдёт 21-22 января в Ливиньо (Италия).



Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).