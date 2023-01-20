Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Ливиньо

Федерация лыжных видов спорта Норвегии представила имена 13-ти лыжников, которые представят страну на этапе Кубка мира в Ливиньо (Италия), который пройдёт 21-22 января.

Мужчины

Пол Голберг

Йоханнес Клебо

Эвен Нортуг

Синдре Бьорнестад Скар

Ховард Сулос Таугбель

Йоран Тефре

Эрик Вальнес

Женщины

Хедда Эстберг Амундсен

Элена Рисе Йонсен

Мария Харц Меллинг

Йюли Мюре

Ханне Вильберг Рофстад

Ане Аппельквист Стенсет

Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. У женщин лидирует так же представительница Норвегии Тириль Уднес Венг.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).