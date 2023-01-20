Кильде выступит в Китцбюэле с переломом руки

Двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года в супергиганте и комбинации, обладатель Кубка мира 2019/20 в общем зачёте норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде выступит сегодня на этапе Кубка мира в Китцбюэле (Австрия) с переломом руки.

Норвежец получил травму на одной из последних тренировок.

«Оказывается, внизу, почти возле запястья, есть небольшой перелом, но он очень маленький. Чувствуется лёгкая боль, но мы немного зафиксируем и убедимся, что она не будет меня беспокоить», — сказал Кильде норвежским СМИ в Китцбюэле.

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«Я опёрся на руку, а потом попал в дыру. Немного пощипывало в руке. Когда я добрался до финиша, я заметил, что она немного стучит, поэтому мы провели обследование», — добавил Кильде.