Нисканен планирует выступить на этапе КМ в Ле Русе, но отказался от гонок в Тампере
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Трёхкратный олимпийский чемпион, финский лыжник Ийво Нисканен намерен выступить на девятом этапе Кубка мира в Ле Русе (Франция), однако пропустит чемпионат Финляндии, который пройдёт в эти выходные в Тампере.
Как сообщает Yle Urheilu со ссылкой на спортсмена, Нисканен не выступит в Тампере, чтобы лучше подготовиться к соревнованиям Кубка мира.
Напомним, Нисканен не выступал на этапах Кубка мира в начале текущего сезона из-за коронавируса, которым он заразился перед самым стартом соревнований в Руке (Финляндия). В своих первых соревнованиях сезона 2022/2023, на первом этапе «Тур де Ски» в гонке преследования финн стал 14-м, а в спринте на 1,4 км не смог пройти квалификацию.
Этап Кубка мира в Ле Русе запланирован на 27-29 января.
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