Степанова выиграла разделку свободным стилем на чемпионате национальной гвардии РФ

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей соревнований в 5-километровой разделке свободным стилем на чемпионате национальной гвардии РФ.

Второе место заняла представительница Калужской области Майя Якунина. Бронзу завоевала Лариса Рясина из Татарстана.

Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова проходят с 17 по 21 января. В чемпионатах примут участие более 80 спортсменов, представляющие Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.