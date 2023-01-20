Артём Мальцев выиграл разделку на чемпионате национальной гвардии РФ, Устюгов — второй
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Российский лыжник Артём Мальцев стал победителем в разделке на 15 км свободным стилем в рамках чемпионата национальной гвардии РФ, который проходит в Сыктывкаре.
Второй результат показал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Бронзу завоевал ещё один олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов.
Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова проходят с 17 по 21 января. В чемпионатах примут участие более 80 спортсменов, представляющих Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.
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