Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Артём Мальцев выиграл разделку на чемпионате национальной гвардии РФ, Устюгов — второй

Артём Мальцев выиграл разделку на чемпионате национальной гвардии РФ, Устюгов — второй
Комментарии

Российский лыжник Артём Мальцев стал победителем в разделке на 15 км свободным стилем в рамках чемпионата национальной гвардии РФ, который проходит в Сыктывкаре.

Второй результат показал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Бронзу завоевал ещё один олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов.

Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова проходят с 17 по 21 января. В чемпионатах примут участие более 80 спортсменов, представляющих Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.

«Люди говорили, что Большунов зазнался, что у нас конфликт». Откровения лыжника Терентьева «Люди говорили, что Большунов зазнался, что у нас конфликт». Откровения лыжника Терентьева
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023