Артём Мальцев выиграл разделку на чемпионате национальной гвардии РФ, Устюгов — второй

Российский лыжник Артём Мальцев стал победителем в разделке на 15 км свободным стилем в рамках чемпионата национальной гвардии РФ, который проходит в Сыктывкаре.



Второй результат показал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Бронзу завоевал ещё один олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов.

Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова проходят с 17 по 21 января. В чемпионатах примут участие более 80 спортсменов, представляющих Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.