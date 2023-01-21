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Устюгов в тандеме с Якуниной выиграл командный спринт на чемпионате нац. гвардии РФ

Устюгов в тандеме с Якуниной выиграл командный спринт на чемпионате нац. гвардии РФ
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В Сыктывкаре завершился чемпионат национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах – командном спринте среди мужчин и в миксте.

У мужчин победу одержала команда Приволжского округа, за которую выступали лыжники сборной России Денис Спицов и Глеб Ретивых.

Микст выиграл тандем Майи Якуниной и олимпийского чемпиона в эстафете, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, которые представляли Уральский округ.

Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова проходят с 17 по 21 января. В чемпионатах приняли участие более 80 спортсменов, представляющих Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.

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