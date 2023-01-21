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Йонна Сундлинг выиграла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Ливиньо

Йонна Сундлинг выиграла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Ливиньо
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На восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо (Италия) завершилась квалификация в спринте свободным стилем среди женщин. Лучший результат показала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Второе время у её соотечественницы Эммы Рибом. Третий квалификационный результат продемонстрировала Надине Фендрих из Швейцарии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Ливиньо, Италия
Женщины. Спринт, 1,4 км. Свободный стиль. Квалификация

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.45,5.
2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 1,4.
3. Надине Фендрих (Швейцария) +4,5.
4. Майя Дальквист (Швеция) +5,4.
5. Линн Сван (Швеция) +5,8.
6. Юлье Мюре (Норвегия) +6,1.
7. Ханне Рофстад (Норвегия) +6,4.
8. Джулия Керн (США) +6,6.
9. Лаура Гиммлер (Германия) +7,0.
10. Мария Харц Меллинг (Норвегия) +7,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 8, Ливиньо, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
21 января 2023, суббота. 12:45 МСК
Окончено
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