Йонна Сундлинг выиграла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Ливиньо

На восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо (Италия) завершилась квалификация в спринте свободным стилем среди женщин. Лучший результат показала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Второе время у её соотечественницы Эммы Рибом. Третий квалификационный результат продемонстрировала Надине Фендрих из Швейцарии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Ливиньо, Италия

Женщины. Спринт, 1,4 км. Свободный стиль. Квалификация

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.45,5.

2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 1,4.

3. Надине Фендрих (Швейцария) +4,5.

4. Майя Дальквист (Швеция) +5,4.

5. Линн Сван (Швеция) +5,8.

6. Юлье Мюре (Норвегия) +6,1.

7. Ханне Рофстад (Норвегия) +6,4.

8. Джулия Керн (США) +6,6.

9. Лаура Гиммлер (Германия) +7,0.

10. Мария Харц Меллинг (Норвегия) +7,3.