Йоханнес Клебо был лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Ливиньо

На восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо (Италия) завершилась квалификация в спринте свободным стилем среди мужчин. Лучший результат показал норвежец Йоханнес Клебо. Менее секунды уступил ему француз Лука Шанава. Третий квалификационный результат показал представитель Швеции Эдвин Ангер.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Ливиньо, Италия

Мужчины. Спринт, 1,4 км. Свободный стиль. Квалификация

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 2.22,5.

2. Лука Шанава (Франция) – отставание 0,8.

3. Эдвин Ангер (Швеция) +1,2.

4. Валерио Гронд (Швейцария) +2,1.

5. Маркус Грате (Швеция) +2,2.

6. Яник Рибли (Швейцария) +2,6.

7. Джеймс Клагнет (Великобритания) +3,3.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) +3,9

9. Ян Штёльбен (Германия) +4,2.

10. Пол Голберг (Норвегия) +4,7