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Вернувшаяся Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо

Вернувшаяся Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо
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В Ливиньо (Италия) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в данном виде, шведка Йонна Сундлинг. Второй финишировала её соотечественница Майя Дальквист. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Эмма Рибом.

Отметим, что для Сундлинг этап в Ливиньо стал дебютным на КМ в текущем сезоне.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Ливиньо. Спринт, свободный стиль. 1,4 км. Женщины. Финал

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.45,7.
  2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 1,05 секунды.
  3. Эмма Рибом (Швеция) + 1,30.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 8, Ливиньо, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
21 января 2023, суббота. 16:40 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:45.7
2
Майя Дальквист
Швеция
+1.0
3
Эмма Рибом
Швеция
+1.3
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