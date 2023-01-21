Вернувшаяся Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо

В Ливиньо (Италия) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в данном виде, шведка Йонна Сундлинг. Второй финишировала её соотечественница Майя Дальквист. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Эмма Рибом.

Отметим, что для Сундлинг этап в Ливиньо стал дебютным на КМ в текущем сезоне.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Ливиньо. Спринт, свободный стиль. 1,4 км. Женщины. Финал

Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.45,7. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 1,05 секунды. Эмма Рибом (Швеция) + 1,30.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.