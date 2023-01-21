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Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо

Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо
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В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал француз Ришар Жув, тройку призёров замкнул Яник Рибли из Швейцарии.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Ливиньо. Спринт, свободный стиль. 1,4 км. Мужчины. Финал

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.28,38.
  2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,35 секунды.
  3. Яник Рибли (Швейцария) + 1,34.
  4. Пол Голберг (Норвегия) + 2,93.
  5. Валерио Гронд (Швейцария) + 3,66.
  6. Рено Же (Франция) + 10,07.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 8, Ливиньо, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
21 января 2023, суббота. 16:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:28.3
2
Ришар Жув
Франция
+0.4
3
Яник Рибли
Швейцария
+1.5
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