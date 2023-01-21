Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо
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В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал француз Ришар Жув, тройку призёров замкнул Яник Рибли из Швейцарии.
Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Ливиньо. Спринт, свободный стиль. 1,4 км. Мужчины. Финал
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.28,38.
- Ришар Жув (Франция) — отставание 0,35 секунды.
- Яник Рибли (Швейцария) + 1,34.
- Пол Голберг (Норвегия) + 2,93.
- Валерио Гронд (Швейцария) + 3,66.
- Рено Же (Франция) + 10,07.
Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.
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