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Клебо одержал 60-ю победу на Кубке мира

Клебо одержал 60-ю победу на Кубке мира
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В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Эта победа стала 60-й для спортсмена на этапах Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Ливиньо. Спринт, свободный стиль. 1,4 км. Мужчины. Финал

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.28,38.
  2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,35 секунды.
  3. Яник Рибли (Швейцария) + 1,34.
  4. Пол Голберг (Норвегия) + 2,93.
  5. Валерио Гронд (Швейцария) + 3,66.
  6. Рено Же (Франция) + 10,07.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.

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