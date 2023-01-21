Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Рибом вышла на финал спринта без номера. Она взяла бронзу

Рибом вышла на финал спринта без номера. Она взяла бронзу
Комментарии

Шведская лыжница Эмма Рибом стартовала в финале женского спринта на Кубке мира по лыжным гонкам без номера. Она прошла гонку, финишировав на третьем месте. Уже на награждении Рибом была с номером.

Победительницей завершившегося сегодня в Ливиньо (Италия) финала женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам стала олимпийская чемпионка 2022 года в данном виде, шведка Йонна Сундлинг. Второе место заняла её соотечественница Майя Дальквист с отставанием в 1,05 секунды. Эмма Рибом по итогам гонки замкнула тройку призёров, отстав от Сундлинг на 1 минуту 30 секунд.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023