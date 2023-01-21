Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в финале мужского спринта на этапе Кубка мира

В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал француз Ришар Жув, тройку призёров замкнул Яник Рибли из Швейцарии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Ливиньо. Спринт, свободный стиль. 1,4 км. Мужчины. Финал



Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.28,38.

Ришар Жув (Франция) — отставание 0,35 секунды.

Яник Рибли (Швейцария) + 1,34.

Пол Голберг (Норвегия) + 2,93.

Валерио Гронд (Швейцария) + 3,66.

Рено Же (Франция) + 10,07.