Рибом получила жёлтую карточку в финале женского спринта на Кубке мира

Шведская лыжница Эмма Рибом получила жёлтую карточку в финале женского спринта в свободном стиле на этапе Кубка мира за то, что вышла на гонку без номера.

Победительницей завершившегося сегодня в Ливиньо (Италия) финала женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам стала олимпийская чемпионка 2022 года в данном виде, шведка Йонна Сундлинг. Второе место заняла её соотечественница Майя Дальквист с отставанием в 1,05 секунды. Эмма Рибом по итогам гонки замкнула тройку призёров, отстав от Сундлинг на 1 минуту 30 секунд.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.