Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо упрочил лидерство

В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал француз Ришар Жув, тройку призёров замкнул Яник Рибли из Швейцарии.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1397 очков.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 1314.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1057.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 876.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 844.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) — 793.

7. Михал Новак (Чехия) – 740.

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 727.

9. Бен Огден (США) — 666.

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 654.