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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо упрочил лидерство

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо упрочил лидерство
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В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал француз Ришар Жув, тройку призёров замкнул Яник Рибли из Швейцарии.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1397 очков.
2. Пол Голберг (Норвегия) – 1314.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1057.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 876.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 844.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) — 793.
7. Михал Новак (Чехия) – 740.
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 727.
9. Бен Огден (США) — 666.
10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 654.

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