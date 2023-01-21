Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг уверенно лидирует

Сегодня в Ливиньо (Италия) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в данном виде, шведка Йонна Сундлинг. Второй финишировала её соотечественница Майя Дальквист. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Эмма Рибом.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1019.

4. Джессика Диггинс (США) — 1004.

5. Катарина Хенниг (Германия) — 992.

6. Рози Бреннен (США) – 938.

7. Надине Фендрих (Швейцария) — 920.

8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 837.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 792.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 768.