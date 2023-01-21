Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг уверенно лидирует

Сегодня в Ливиньо (Италия) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в данном виде, шведка Йонна Сундлинг. Второй финишировала её соотечественница Майя Дальквист. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Эмма Рибом.
Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины
1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1019.
4. Джессика Диггинс (США) — 1004.
5. Катарина Хенниг (Германия) — 992.
6. Рози Бреннен (США) – 938.
7. Надине Фендрих (Швейцария) — 920.
8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 837.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 792.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 768.
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