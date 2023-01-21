Спринтерский зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо уверенно лидирует

В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал француз Ришар Жув, тройку призёров замкнул Яник Рибли из Швейцарии.
Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 582 очка.
2. Лука Шанава (Франция) — 453.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 423.
4. Пол Голберг (Норвегия) – 413.
5. Эвен Нортуг (Норвегия) – 403.
6. Ришар Жув (Франция) — 395.
7. Эдвин Ангер (Швеция) — 351.
8. Рено Же (Франция) — 305.
9. Бен Огден (США) — 297.
10. Валерио Гронд (Швейцария) — 288.
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