Спринтерский зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо уверенно лидирует

В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал француз Ришар Жув, тройку призёров замкнул Яник Рибли из Швейцарии.



Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 582 очка.

2. Лука Шанава (Франция) — 453.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 423.

4. Пол Голберг (Норвегия) – 413.

5. Эвен Нортуг (Норвегия) – 403.

6. Ришар Жув (Франция) — 395.

7. Эдвин Ангер (Швеция) — 351.

8. Рено Же (Франция) — 305.

9. Бен Огден (США) — 297.

10. Валерио Гронд (Швейцария) — 288.