Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих вырвалась в лидеры, Тириль Венг — вторая

Сегодня в Ливиньо (Италия) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в данном виде, шведка Йонна Сундлинг. Второй финишировала её соотечественница Майя Дальквист. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Эмма Рибом.



Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 540.

2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 494

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 426.

4. Майя Дальквист (Швеция) — 425.

5. Джулия Керн (США) — 382.

6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 360.

7. Эмма Рибом (Швеция) — 325.

8. Лаура Гиммлер (Германия) — 303.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 290.

10. Джессика Диггинс (США) — 289.