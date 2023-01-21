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Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих вырвалась в лидеры, Тириль Венг — вторая

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих вырвалась в лидеры, Тириль Венг — вторая
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Сегодня в Ливиньо (Италия) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в данном виде, шведка Йонна Сундлинг. Второй финишировала её соотечественница Майя Дальквист. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Эмма Рибом.

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 540.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 494
3. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 426.
4. Майя Дальквист (Швеция) — 425.
5. Джулия Керн (США) — 382.
6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 360.
7. Эмма Рибом (Швеция) — 325.
8. Лаура Гиммлер (Германия) — 303.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 290.
10. Джессика Диггинс (США) — 289.

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