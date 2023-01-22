Эмма Рибом прокомментировала выход без номера в финале спринта

Шведская лыжница Эмма Рибом прокомментировала свой выход без номера в финале женского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 в Ливиньо (Италия).
«Я забыла надеть его. Была небольшая паника, когда до старта оставалось две минуты, и я не знала, где он. Наверное, в финале я больше думала о номерном знаке, и это нехорошо. Вы спросите, где вообще был этот номерной знак? Его забыли глубоко в туалете (смеётся). Был небольшой стресс перед стартом, так что, надеюсь, больше такого не повторится», — приводит слова Рибом издание Expressen.
Стоит также отметить, что за выход на гонку без номера шведская лыжница получила жёлтую карточку.
По итогам завершившегося в Ливиньо (Италия) финала женского спринта в свободном стиле Эмма заняла третье место. Уже на награждении Рибом была с номером. Победительницей спринта стала Йонна Сундлинг.
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