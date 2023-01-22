Йоханнес Клебо пропустит командный спринт на этапе Кубка мира в Ливиньо

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит командный спринт в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Ливиньо (Италия). Об этом сообщает издание Adressa со ссылкой на тренера спринтерской группы сборной Норвегии Арильда Монсена.

Сборная Норвегии на данных соревнованиях выступит в следующих составах:

Норвегия-1: Эвен Нортуг и Эрик Вальнес;

Норвегия-2: Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар.

Отметим, что вчера, 21 января, Клебо стал победителем личного спринта в свободном стиле.

Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Ливиньо. Спринт, свободный стиль. 1,4 км. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.28,38.

2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,35 секунды.

3. Яник Рибли (Швейцария) +1,34.