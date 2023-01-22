Линн Сван и Майя Дальквист выиграли командный спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо

В Ливиньо (Италия) прошёл финал женского командного спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стала вторая сборная Швеции, в состав которой вошли Линн Сван и Майя Дальквист

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1. Швеция (Линн Сван, Майя Дальквист) — 13.06,10.

2. Швеция (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг) — отставание 0,73 секунды.

3. США (Рози Бреннен, Джулия Керн) +1,05.

4. Германия (Софи Крель, Лаура Гиммлер) +1,46.

5. Чехия (Петра Новакова, Катержина Янатова) +13,58.

6. Норвегия (Ханне Рофстад, Мария Харц Меллинг) +15,20.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.