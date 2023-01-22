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Линн Сван и Майя Дальквист выиграли командный спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо

Линн Сван и Майя Дальквист выиграли командный спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо
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В Ливиньо (Италия) прошёл финал женского командного спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стала вторая сборная Швеции, в состав которой вошли Линн Сван и Майя Дальквист

Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Ливиньо. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Швеция (Линн Сван, Майя Дальквист) — 13.06,10.
2. Швеция (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг) — отставание 0,73 секунды.
3. США (Рози Бреннен, Джулия Керн) +1,05.
4. Германия (Софи Крель, Лаура Гиммлер) +1,46.
5. Чехия (Петра Новакова, Катержина Янатова) +13,58.
6. Норвегия (Ханне Рофстад, Мария Харц Меллинг) +15,20.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 8, Ливиньо, Италия
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
22 января 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Швеция
13:06.1
2
Швеция
+0.7
3
США
+1.0
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