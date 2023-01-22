Скар прокомментировал падение норвежцев при передаче эстафеты

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар высказался об инциденте с падением в момент передачи эстафеты от Ховарда Солоса Тёугбёля во время командного спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо (Италия).

«Я оглядывался и думал, что Ховард сейчас коснётся меня. Потом он упал, а затем вдруг упал я. Такое чувство, как будто человек с косой едет за тобой и собираются тебя убить. Люди делают много глупостей, и мне кажется, что это только во вред», — сказал Скар в интервью Viaplay.

Напомним, первая сборная Норвегии в составе Эрика Вальнеса и Эвена Нортуга не прошла даже в финал соревнований. Вторая команда, представленная Ховардом Солосом Тёугбёлем и Синдре Бьёрнестадом Скаром, заняла лишь 15-е место в финальном забеге.

Победу в соревнованиях одержала сборная Франции, которую представляли Рено Же и Ришар Жув.