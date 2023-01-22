Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Скар прокомментировал падение норвежцев при передаче эстафеты

Скар прокомментировал падение норвежцев при передаче эстафеты
Комментарии

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар высказался об инциденте с падением в момент передачи эстафеты от Ховарда Солоса Тёугбёля во время командного спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо (Италия).

«Я оглядывался и думал, что Ховард сейчас коснётся меня. Потом он упал, а затем вдруг упал я. Такое чувство, как будто человек с косой едет за тобой и собираются тебя убить. Люди делают много глупостей, и мне кажется, что это только во вред», — сказал Скар в интервью Viaplay.

Напомним, первая сборная Норвегии в составе Эрика Вальнеса и Эвена Нортуга не прошла даже в финал соревнований. Вторая команда, представленная Ховардом Солосом Тёугбёлем и Синдре Бьёрнестадом Скаром, заняла лишь 15-е место в финальном забеге.

Победу в соревнованиях одержала сборная Франции, которую представляли Рено Же и Ришар Жув.

Шведская лыжница нарушила правила на Кубке мира. Как судьи вообще пустили её в финал? Шведская лыжница нарушила правила на Кубке мира. Как судьи вообще пустили её в финал?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023