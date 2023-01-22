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«Провал на века». Сундбю — о выступлении Норвегии в командном спринте

«Провал на века». Сундбю — о выступлении Норвегии в командном спринте
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал неудачное выступление норвежских лыжников в командном спринте свободным стилем у мужчин в рамках восьмого этапа Кубка мира в Ливиньо (Италия).

Напомним, первая сборная Норвегии в составе Эрика Вальнеса и Эвена Нортуга не прошла даже в финал соревнований. Вторая команда, представленная Ховардом Солосом Тёугбёлем и Синдре Бьёрнестадом Скаром, заняла лишь 15-е место в финальном забеге.

«Провал на века в командном спринте», — сказал Сундбю в интервью Viaplay.

Победу в соревнованиях одержала сборная Франции, которую представляли Рено Же и Ришар Жув.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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