«Провал на века». Сундбю — о выступлении Норвегии в командном спринте

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал неудачное выступление норвежских лыжников в командном спринте свободным стилем у мужчин в рамках восьмого этапа Кубка мира в Ливиньо (Италия).

Напомним, первая сборная Норвегии в составе Эрика Вальнеса и Эвена Нортуга не прошла даже в финал соревнований. Вторая команда, представленная Ховардом Солосом Тёугбёлем и Синдре Бьёрнестадом Скаром, заняла лишь 15-е место в финальном забеге.

«Провал на века в командном спринте», — сказал Сундбю в интервью Viaplay.

Победу в соревнованиях одержала сборная Франции, которую представляли Рено Же и Ришар Жув.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).