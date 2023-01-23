Видеообзор победы женской сборной Швеции в командном спринте на этапе КМ в Ливиньо

В Ливиньо (Италия) прошли соревнования в командном спринте свободным стилем у женщин в рамках восьмого этапа Кубка мира. Гонка завершилась безоговорочным успехом шведских лыжниц. Представительницы Швеции взяли золото и серебро по итогам соревнований.

Высшая ступень пьедестала досталась Линн Сван и Майе Дальквист. Серебро взяла команда, представленная Эммой Рибом и Йонной Сундлинг. Бронза досталась американскому дуэту Рози Бреннен/Джулия Керн.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).