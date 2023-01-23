Видеообзор победы французских лыжников в командном спринте на этапе Кубка мира в Ливиньо

В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского командного спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителями стали лыжники из Франции Рено Же и Ришар Жув.

Второе место по итогам гонки заняли представители команды Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино. Замкнули тройку призёров швейцарцы Яник Рибли и Валерио Гронд.

Отметим, что сборную Норвегии в соревнованиях представляли две команды. Первая, в которую вошли Эвен Нортуг и Эрик Вальнес, не сумела преодолеть квалификацию, а вторая (Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар) в финале стала лишь 15-й.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшей гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, восьмой этап, Ливиньо. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал



1. Франция (Рено Же, Ришар Жув) — 11.46,13.

2. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — отставание 0,44 секунды.

3. Швейцария (Яник Рибли и Валерио Гронд) +2,62.