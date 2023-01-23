Фрида Карлссон пропустит соревнования девятого этапа Кубка мира

Чемпионка прошедшей многодневки «Тур де Ски» шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит грядущие соревнования девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам, который пройдёт с 27 по 29 января в Ле Рус (Франция).

По причине болезни Карлссон также пропускала соревнования восьмого, спринтерского этапа Кубка мира, который прошёл с 21 по 22 января в Ливиньо (Италия). Позднее тренер шведской лыжницы Пер Нильссон сообщил, что спортсменка приступила к лёгким тренировкам после выздоровления от простуды.

«Фрида болела около недели, только сейчас начала идти на поправку и работает уже несколько дней. Она решила не участвовать в соревнованиях во Франции на следующей неделе и нацелилась на соревнования в Тоблахе через два уикенда»,—приводит слова выступающего в роли эксперта шведского лыжника Теодора Петерсона SVT Sport.

Десятый этап Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам пройдёт с 3 по 5 февраля в Тоблахе (Италия).