Майя Дальквист высказалась о причинах болезни Фриды Карлссон

Двукратная чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Майя Дальквист прокомментировала новость о пропуске по причине болезни её соотечественницей Фридой Карлссон соревнований следующего этапа Кубка мира, который пройдёт с 27 по 29 января в Ле Рус (Франция).
«Думаю, Фрида заболела из-за того, что вместо отдыха, в котором она нуждалась, бралась за спонсорские задания. Я надеюсь, что она сможет извлечь из этого уроки для будущего. Теперь она понимает, что уже слишком поздно отказываться от этих заданий»,— приводит слова Дальквист SVT Sport.
Дальквист является близкой подругой Карлссон и её соседкой по комнате на тренировочной базе сборной Швеции.
По причиние болезни победительница «Тур де Ски» Фрида Карлссон также пропускала соревнования предыдущего, спринтерского этапа Кубка мира, который прошёл с 21 по 22 января в Ливиньо (Италия).
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