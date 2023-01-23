Майя Дальквист высказалась о причинах болезни Фриды Карлссон

Двукратная чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Майя Дальквист прокомментировала новость о пропуске по причине болезни её соотечественницей Фридой Карлссон соревнований следующего этапа Кубка мира, который пройдёт с 27 по 29 января в Ле Рус (Франция).

«Думаю, Фрида заболела из-за того, что вместо отдыха, в котором она нуждалась, бралась за спонсорские задания. Я надеюсь, что она сможет извлечь из этого уроки для будущего. Теперь она понимает, что уже слишком поздно отказываться от этих заданий»,— приводит слова Дальквист SVT Sport.

Дальквист является близкой подругой Карлссон и её соседкой по комнате на тренировочной базе сборной Швеции.

По причиние болезни победительница «Тур де Ски» Фрида Карлссон также пропускала соревнования предыдущего, спринтерского этапа Кубка мира, который прошёл с 21 по 22 января в Ливиньо (Италия).