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«Вообще не знаю, что там происходит». Вяльбе объяснила, почему не смотрит Кубок мира

«Вообще не знаю, что там происходит». Вяльбе объяснила, почему не смотрит Кубок мира
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не видит смысла следить за международными соревнованиями, в которых не участвуют российские спортсмены.

«Про Кубок мира вообще ничего не смотрю и не читаю. Мне это просто неинтересно – это принципиальная позиция. Я вообще не знаю, что там происходит. Больше того, я не смотрю не только Кубок мира по лыжным гонкам, но и Кубки мира по прыжкам на лыжах с трамплина и горным лыжам, чем раньше всегда интересовалась. Не интересуюсь и Кубком мира по биатлону, хотя в предыдущие сезоны поглядывала за тем, что там происходит. Меня интересуют только те соревнования, в которых участвуют российские спортсмены», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное интервью с Еленой Вяльбе завтра в 8:00 на «Чемпионате».

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