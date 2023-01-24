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«Закончилось не очень хорошо». Вяльбе критически отозвалась о борьбе Большунова и Устюгова

«Закончилось не очень хорошо». Вяльбе критически отозвалась о борьбе Большунова и Устюгова
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о неоднократных инцидентах между олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в сезоне-2022/2023.

«Ситуация с Большуновым и Устюговым не придаёт лыжам популярности. Разве только для тех, кто во всём ищет жареное. У нас не шоу-бизнес, а очень серьёзный вид спорта. Говорят, спортсмены эмоции выплеснули на этих мешках и дальше всё ок? Не выплеснули. Всё ведь с лета началось, а закончилось не очень хорошо. Лучше обойтись без таких ситуаций. Со спортсменами я не беседовала на эту тему. Все они взрослые люди – сами разберутся», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное интервью с Еленой Вяльбе сегодня в 8:00 на «Чемпионате».

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