«Многогранен, как и Большунов». Вяльбе назвала лыжника, способного стать мировым лидером

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что видит в молодом российском лыжнике Савелии Коростелёве потенциал стать будущим мировым лидером лыжных гонок.

«Вот сейчас из совсем молодых Савелий Коростелёв выделяется. Но я не устану и не перестану говорить, что меня пугают его очень хорошие результаты в столь раннем возрасте. Мне не хотелось бы, что он уже сейчас выхолащивал себя и чтобы в 25 лет мы его потеряли.

Он очень талантливый и способный. Его нынешние результаты далеко не те, что он действительно может показывать. Савелий просто рождён для лыжного спорта. У него и характер спортивный, и кондиции, и с головой он дружит. Когда ты видишь такой талантище, то ещё больше за него переживаешь, чем за спортсмена, который больше середняк и который неимоверными трудами когда-то один раз выстрелит.

Для меня Савелий Коростелёв – будущий мировой лидер, он столь же многогранен, как и Саша Большунов, который может и в спринте выступать на высочайшем уровне, и на дистанции, и классикой бежит, и коньком», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.