Вяльбе: я не бог, чтобы предсказывать, когда отстранение России закончится

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уверена, что отстранение российских лыжников от международных соревнований не помешает им сразу же начать показывать высокие результаты после снятия санкций с российского спорта.

«Я не бог, чтобы предсказывать, когда отстранение закончится. Когда большие люди примут решение, тогда и вернёмся. Но я знаю точно, как только нам скажут, что двери открыты, завтра мы уже будем выступать. И выступать на высоком уровне. Мы не сидим и не лежим дома на диване, не охаем и не ахаем, мы тренируемся и готовимся к Олимпийским играм 2026 года. Вся работа направлена именно на это», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.