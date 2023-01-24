Вяльбе: я не бог, чтобы предсказывать, когда отстранение России закончится
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уверена, что отстранение российских лыжников от международных соревнований не помешает им сразу же начать показывать высокие результаты после снятия санкций с российского спорта.
«Я не бог, чтобы предсказывать, когда отстранение закончится. Когда большие люди примут решение, тогда и вернёмся. Но я знаю точно, как только нам скажут, что двери открыты, завтра мы уже будем выступать. И выступать на высоком уровне. Мы не сидим и не лежим дома на диване, не охаем и не ахаем, мы тренируемся и готовимся к Олимпийским играм 2026 года. Вся работа направлена именно на это», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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