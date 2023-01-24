Вяльбе назвала положительный момент в недопуске России на международные старты

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что в отстранении российских лыжников от международных стартов есть и положительный момент.
«Я в начале сезона сказала, что наше отсутствие на Кубке мира – плохо. Но зато мы, тренеры, получили возможность увидеть всех, кто есть у нас в стране. Как правило, примерно 10-12 человек в сборной ничего, кроме чемпионата страны, в России не бежали. А с ними бы всем посоревноваться хотя бы в трёх-четырёх стартах, чтобы понять свои возможности. В нынешнем сезоне такая возможность есть у спортсменов, а у тренеров – увидеть много хорошего и полезного. Понятно, когда есть молодые и амбициозные ребята и девочки, для них такая возможность вообще уникальная. Они где-то выше головы могут прыгнуть. А есть и те, кто не слишком молодые, но тоже получили свой шанс посоревноваться с лидерами. Мы в этом сезоне увидим реальную расстановку сил в российских гонках, поймём, кто в будущем может себя хорошо проявить», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Читайте полное интервью с Еленой Вяльбе на «Чемпионате»:
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