18-летний велогонщик забежал в топ-10 на чемпионате Норвегии по лыжам

Молодой шоссейный велогонщик Йорген Нордхаген, которому всего несколько дней назад исполнилось 18, принял участие в чемпионате Норвегии по лыжным гонкам и произвёл фурор.
В 15-километровой гонке свободным стилем Нордхаген пришёл к финишу восьмым, отстав от лидера всего на 54 секунды.
Год назад молодой норвежец подписал свой первый профессиональный контракт с велогоночной командой Jumbo Visma.
«В этом сезоне я собираюсь тренироваться 50/50 (в лыжах и велоспорте. — Прим. «Чемпионата»), но я подписал контракт с Jumbo Visma, так что я буду ездить на шоссейном велосипеде, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет. Возможно, в 2027 году я сделаю другой выбор», — приводит слова Нордхагена XC-Ski.
Также молодой спортсмен отметил, что в своём спортивном будущем мечтает участвовать в «Тур де Франс», а также в лыжных гонках на Олимпийских играх.
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