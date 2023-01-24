18-летний велогонщик забежал в топ-10 на чемпионате Норвегии по лыжам

Молодой шоссейный велогонщик Йорген Нордхаген, которому всего несколько дней назад исполнилось 18, принял участие в чемпионате Норвегии по лыжным гонкам и произвёл фурор.

В 15-километровой гонке свободным стилем Нордхаген пришёл к финишу восьмым, отстав от лидера всего на 54 секунды.

Год назад молодой норвежец подписал свой первый профессиональный контракт с велогоночной командой Jumbo Visma.

«В этом сезоне я собираюсь тренироваться 50/50 (в лыжах и велоспорте. — Прим. «Чемпионата»), но я подписал контракт с Jumbo Visma, так что я буду ездить на шоссейном велосипеде, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет. Возможно, в 2027 году я сделаю другой выбор», — приводит слова Нордхагена XC-Ski.

Также молодой спортсмен отметил, что в своём спортивном будущем мечтает участвовать в «Тур де Франс», а также в лыжных гонках на Олимпийских играх.